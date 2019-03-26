Жители Карелии обокрали новгородскую заправку

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В Карелии сотрудники полиции задержали подозреваемых, сообщили в МВД Новгородской области.
По предварительной информации, в январе подозреваемые остановились на автозаправке, расположенной в деревне Тютицы Новгородского района. Из торгового зала они похитили товары на сумму около 2 тысяч рублей и скрылись с местам преступления.
Мужчины находятся под стражей.
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