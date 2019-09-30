Жители Карелии обокрали владельца моторных лодок

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Петрозаводчанин обратился в полицию с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Ночью неизвестные проникли на территорию принадлежащего мужчине дома на берегу Сямозера и похитили три лодочных мотора. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
Заявитель рассказал полицейским, что владеет лодками и сдает их в аренду туристам. Когда плавсредства не используются, моторы хранятся в хозпостройке неподалеку.
Полицейскими были установлены подозреваемые – житель Петрозаводска 38 лет и 49-летний житель Пряжинского района. Моторы они вывезли на машине и собирались продать.
Возбуждено уголовное дело.
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