Жители Карелии обокрали владельца моторных лодок

Петрозаводчанин обратился в полицию с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Ночью неизвестные проникли на территорию принадлежащего мужчине дома на берегу Сямозера и похитили три лодочных мотора. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Заявитель рассказал полицейским, что владеет лодками и сдает их в аренду туристам. Когда плавсредства не используются, моторы хранятся в хозпостройке неподалеку.

Полицейскими были установлены подозреваемые – житель Петрозаводска 38 лет и 49-летний житель Пряжинского района. Моторы они вывезли на машине и собирались продать.

Возбуждено уголовное дело.