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Новости. Криминал
11:12, 30 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

Жители Карелии обокрали владельца моторных лодок

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Петрозаводчанин обратился в полицию с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Ночью неизвестные проникли на территорию принадлежащего мужчине дома на берегу Сямозера и похитили три лодочных мотора. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Заявитель рассказал полицейским, что владеет лодками и сдает их в аренду туристам. Когда плавсредства не используются, моторы хранятся в хозпостройке неподалеку. 

Полицейскими были установлены подозреваемые – житель Петрозаводска 38 лет и 49-летний житель Пряжинского района. Моторы они вывезли на машине и собирались продать. 

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2019-09-30 11:36:05
Поднять налоговую декларацию, а там посмотрим, что свой он или чужой?
однозначно
2019-09-30 11:17:33
Терпила добросовестный налогоплательщик ?
Гость
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