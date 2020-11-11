Жители Карелии отдали мошенникам еще 400 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска поступило сразу несколько сообщений о дистанционных мошенничествах, сообщили в МВД Карелии.

Трое из обратившихся в полицию были обмануты по одной схеме. Им звонил якобы сотрудник службы безопасности банка, который сообщал о подозрительных операциях на счетах. Чтобы обезопасить сбережения, требовалось их обналичить, а затем перевести в безопасное место.

Так, 68-летний петрозаводчанин под руководством собеседника перевел якобы на страховой счет 85 000 рублей, 48-летняя горожанка лишилась без малого 100 000 рублей, а 50-летнюю жительницу столицы республики мошенники вынудили оформить кредит на сумму 212 000 рублей.

В числе жертв оказалась и 63-летняя петрозаводчанка. Накануне днем ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда, и сообщила, что той положена компенсация. Для зачисления денег требовалось назвать реквизиты карты, а также продиктовать коды из смс-сообщений. Как только женщина предоставила сведения, с ее счета были списаны 14 000 рублей.

Около 4 000 рублей потерял 38-лений мужчина при совершении сделки через интернет. Он разместил в сети объявление о продаже кроссовок. Посредством мессенджера с ним связался потенциальный покупатель и в ходе переписки прислал ссылку, куда следовало ввести реквизиты карты. Как только продавец это сделал, денежные средства были списаны.

В настоящее время по всем заявлениям полицейскими проводится проверка.

Ранее сообщалось, что спасение от мошенников стоило петрозаводчанке 275 тысяч кредитных рублей.