890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иностранные разведчики предупредили об угрозе мировой войны 4
11.11.2020 22:00
Полиция Карелии ищет свидетеля, который может что-то знать об исчезновении подростка в Костомукше (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:15
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске 2
11.11.2020 16:42
Эксперт рассказал, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев 1
11.11.2020 23:30
Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии 18
11.11.2020 18:35
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке 3
11.11.2020 19:10

Жители Карелии отдали мошенникам еще 400 тысяч рублей

Новости. Криминал
09:35, 12 Ноября 2020
фото: © Shutterstock/FOTODOM
Загрузка...

В полицию Петрозаводска поступило сразу несколько сообщений о дистанционных мошенничествах, сообщили в МВД Карелии.

Трое из обратившихся в полицию были обмануты по одной схеме. Им звонил якобы сотрудник службы безопасности банка, который сообщал о подозрительных операциях на счетах. Чтобы обезопасить сбережения, требовалось их обналичить, а затем перевести в безопасное место.

Так, 68-летний петрозаводчанин под руководством собеседника перевел якобы на страховой счет 85 000 рублей, 48-летняя горожанка лишилась без малого 100 000 рублей, а 50-летнюю жительницу столицы республики мошенники вынудили оформить кредит на сумму 212 000 рублей.

В числе жертв оказалась и 63-летняя петрозаводчанка. Накануне днем ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда, и сообщила, что той положена компенсация. Для зачисления денег требовалось назвать реквизиты карты, а также продиктовать коды из смс-сообщений. Как только женщина предоставила сведения, с ее счета были списаны 14 000 рублей.

Около 4 000 рублей потерял 38-лений мужчина при совершении сделки через интернет. Он разместил в сети объявление о продаже кроссовок. Посредством мессенджера с ним связался потенциальный покупатель и в ходе переписки прислал ссылку, куда следовало ввести реквизиты карты. Как только продавец это сделал, денежные средства были списаны.

В настоящее время по всем заявлениям полицейскими проводится проверка.

Ранее сообщалось, что спасение от мошенников стоило петрозаводчанке 275 тысяч кредитных рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-12 10:12:41
Жить на халяву хотят. Как леопольдик и юзер. Только придуряются, что работают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»