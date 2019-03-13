Жители Карелии пишут президенту

Население республики не связывает ухудшение своего благосостояния с политикой главы государства.

Накануне годовщины последних президентских выборов в России многие в социальных сетях задаются вопросом: каким были бы итоги этого голосования, если бы оно проходило сейчас – после повышения пенсионного возраста, роста налогов и урезания остатков гражданских прав и свобод? Кардинальных изменений в симпатиях электората за этот год не произошло, даже несмотря на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующих о падении рейтинга действующего главы государства. И дело, естественно, не в том, что бывшие соперники Путина по борьбе за президентское кресло практически полностью сошли с политической арены – кто-то навсегда, а кто-то до следующих выборов, когда "национальному лидеру" вновь понадобятся "спарринг-партнеры". Российское общество не готово ничего менять.

Жители карельской глубинки, где закрывают школы и "оптимизируют" медицинские учреждения, опять пишут Путину, словно забыв, что сами голосовали за эту власть, которая лишает их социальной сферы, но не желает умерить собственную тягу к роскоши и мировым амбициям. Очевидно, что население Карелии, как, впрочем, и других областей России, не связывает ухудшение своего благосостояния с той политикой, которую проводит президент.

Читайте подробнее в статье "Год после голосования: жизнь, достойная выбора".