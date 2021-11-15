Жители Карелии, получившие «арктический гектар», должны заплатить за кадастровые работы — расценки

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии установило стоимость кадастровых работ для жителей, получивших земельные участки по программе «Арктический гектар».

Об этом на совещании правительства сообщила глава Минимущества Янина Свидская.

По ее словам, участки предоставляются бесплатно, но жители должны заплатить за кадастровые работы.

«Для того, чтобы кадастровые работы в отношении этих участков гражданами проводились на льготных основаниях, у нас установлены максимальные цены. Для кадастровых инженеров, которые являются коммерческими организациями, установлена максимальная цена. Если определяются 4 характерных точки участка, это 23500 рублей за каждую точку. Если какие-то дополнительные точки есть, то 2750 рублей за каждую дополнительную точку. Это максимальные цены. В среднем по Республике Карелия такие работы стоят где-то 40 тыс. рублей», — пояснила Свидская.

По ее словам, с начала действия программы поступило более 400 заявлений на получение «арктического гектара», 25 договоров уже подписаны.

Согласно условиям программы, физические лица могут получить земельный участок размером до 1 гектара в безвозмездное пользование на пять лет. Если участок используется по назначению, то по истечении пяти лет на него можно оформить право собственности. Условия программы «Арктический гектар» допускают использование земельных участков для строительства индивидуального жилого дома, организации приусадебного хозяйства или для экономической деятельности, включая оказание услуг.

По данным Росреестра, к настоящему времени поступило более 300 заявлений на предоставление «арктических гектаров» в Карелии.

Участки можно получить в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Калевальском муниципальных районах и Костомукшском городском округе.

До 1 февраля 2022 года это право имеют только жители перечисленных районов. Затем начнется прием заявлений от всех желающих.