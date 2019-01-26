Жители Карелии помогли животным из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Жители Лахденпохья собрали машину теплых вещей для питомника "Роттмарш" и Приозерского приюта.

В паблике "ЛахденпохьЯ – Навсегда!" представители приюта для животных из Ленинградской области благодарят за помощь жителей карельского города. В Лахденпохья откликнулись на сбор теплых вещей для собак питомника "Роттмарш" и Приозерского приюта, где живут кошки и собаки.

"С вашей помощью мы собрали целую машину вещей!!!", - пишут в паблике.

Жители Лахденпохья передали в питомник и приют для животных пледы, одеяла, специально для этого сбора сшитые подстилки, постельное белье, подушки, дорожки, полушубок и теплые вещи, миски, ошейник, крупы, макароны, кошачьи корма и даже игрушки.

"Все собрано и упаковано, уедет в Санкт-Петербург в питомник "Роттмарш" (7 пледов/одеял и одна дорожка), все остальное будет передано в Приозерский приют", - сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ – Навсегда!".