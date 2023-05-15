Жители Карелии попрощались с земляком, погибшим в ходе СВО

В Сегеже проводили в последний путь рядового контрактной службы Дмитрия Филатова, погибшего во время спецоперации.
В субботу, 27 мая, на площади Мира в Сегеже попрощались с уроженцем города бумажников, рядовым контрактной службы,
наводчиком стрелкового отделения Дмитрием ФИлатовым.
Об этом на своей странице в соцсети рассказала глава администрации Сегежского района Марина Гусева.
«Попрощались, проводили Дмитрия в последний путь. Наш защитник, наш герой. Верный долгу и Родине, - написала она. -
Мы будем помнить. И передавать эту память поколениям».
О гибели Дмитрия Филатова 25 мая в соцсети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
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