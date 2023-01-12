Жители Карелии, поверив аферистам, перевели на неизвестные номера более полутора миллионов рублей

Жертвами мошенников стали жители региона от 22 до 72 лет, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 10 января, в Петрозаводске было зарегистрировано два преступления, совершенных телефонными аферистами. В обоих случаях звонившие действовали по одной схеме.

Неизвестные позвонили 22-летней петрозаводчанке, сказав, что на ее имя кем-то взят кредит. Ее убедили перевести деньги — 27 тысяч — на чужой номер телефона, а затем стали уговаривать взять кредит в 100 тысяч рублей. Девушка вовремя опомнилась и прекратила общение.

На такую же уловку попался 72-летний житель Петрозаводска. Ему сообщили о подозрительных транзакциях на счету и попросили назвать личные данные. Пенсионер назвал их, а потом обнаружил, что с его счета списали 600 тысяч рублей.

А 57-летняя кондопожанка, обратившаяся в полицию, рассказала, что ей позвонил якобы работник банка и сообщил, что её заявка на кредит одобрена. Она брать займ не собиралась, но выяснилось, что деньги поступили на счет. Собеседник предложил выполнить возврат, при этом отправил через мессенджер нужные документы и абсолютно правильно назвал персональные данные женщины. Кондопожанка поверила ему и перевела больше миллиона рублей на неизвестный счет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.