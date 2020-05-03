Жители Карелии предложили запустить флешмоб по уборке улиц от мусора

В Карелии горожане намерены выходить на улицу со своими пакетами и собирать в него разбросанный мусор.

"У нас возникла идея запустить флешмоб (как это стало модно говорить) или, по-русски, - акцию "положи в карман пакет"! ... Жители Костомукши и других городов! Если вы идёте гулять, просто возьмите с собой ёмкость для сбора мусора! Прогуливаясь, мы можем помочь, в первую очередь, себе! Сохранить наш дом в чистоте", - написала в соцсети жительница Карелии Анастасия Настина.

Автор флешмоба предлагает взять с собой пакет на улицу, собрать в него мусор, сфотографировать результат и разместить в соцсети с хештегом #положивкарманпакет.

"Вместе по капле мы наполним океан и сделаем этот мир немного прекраснее!", - считает автор флешмоба.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по контролю за вывозом мусора заработал в Карелии