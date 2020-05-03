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Жители Карелии предложили запустить флешмоб по уборке улиц от мусора

Новости. Общество
11:18, 04 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В Карелии горожане намерены выходить на улицу со своими пакетами и собирать в него разбросанный мусор.

"У нас возникла идея запустить флешмоб (как это стало модно говорить) или, по-русски, -  акцию "положи в карман пакет"! ... Жители Костомукши и других городов! Если вы идёте гулять, просто возьмите с собой ёмкость для сбора мусора! Прогуливаясь, мы можем помочь, в первую очередь, себе! Сохранить наш дом в чистоте", - написала в соцсети жительница Карелии Анастасия Настина.

Автор флешмоба предлагает взять с собой пакет на улицу, собрать в него мусор, сфотографировать результат и разместить в соцсети с хештегом #положивкарманпакет.

"Вместе по капле мы наполним океан и сделаем этот мир немного прекраснее!", - считает автор флешмоба.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по контролю за вывозом мусора заработал в Карелии

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Комментарии

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кир
2020-05-04 12:22:06
Система должна быть самодостаточной и самоконтролируемой. Почему у нас всё через жопу делается?
новый
2020-05-04 11:51:28
Трудолюбивые агрикалчнутые интеллектуалы и местечковый театральный критик очень любят флешмобы. Но не такие.
andruh
2020-05-04 11:33:38
Следующий флешмоб будет по укладке асфальта...
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