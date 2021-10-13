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Жители Карелии продолжают брать кредиты для мошенников

Новости. Общество
17:20, 13 Октября 2021
фото: © freepik

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Недавно петрозаводчанка и житель Суоярвского района обогатили мошенников более чем на 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Карелии призывают жителей региона быть бдительными при получении звонков от неизвестных, которые представляются «специалистами» финансовых учреждений.  Важно помнить — если вас по телефону просят сообщить какую-либо конфиденциальную информацию, требуют перевести сбережения на «безопасные счета» или оформить кредит, –это мошенники! Немедленно завершите диалог!

Так, доверились аферистам и лишились денег двое жителей Карелии. 30-летняя петрозаводчанка обратилась в правоохранительные органы в минувший понедельник и рассказала, что посторонние лица вынудили её взять на себя долговые обязательства, а затем обманным путём завладели частью этой суммы.

Гражданка пояснила, что ей позвонил якобы представитель службы безопасности банка и уведомил, что мошенники оформили на её имя кредит. Звонивший уточнил персональные данные гражданки, в том числе информацию по её банковской карте. Затем предложил женщине действовать на опережение.

Он объяснил, что если та возьмёт на себя долговые обязательства в размере 269 тысяч рублей, то финансовых потерь удастся избежать, и злоумышленники останутся ни с чем. Петрозаводчанка согласилась. Подтверждающий код из смс она продиктовала звонившему, и лишилась 101 тысячи рублей. Увидев уведомление о списании, жительница карельской столицы поняла, что попалась на уловку аферистов, заблокировала карту и обратилась в полицию.

В похожей ситуации оказался и 44-летний житель Суоярвского района. Он сообщил в правоохранительные органы о том, что ему позвонил якобы сотрудник банка, сообщил, что от его имени неизвестные пытаются получить заёмные средства. В дальнейшем, по требованию звонившего, мужчина установил на свой смартфон специальное приложение, после активации которого со счёта были несанкционированно списаны 93 тысячи рублей. Осознав, что его обманули, потерпевший заблокировал счёт.

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

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Комментарии

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комба
2021-10-13 17:28:07
Без подготовки наши люди рванули в рыночную экономику, а потом в цифровой век. Сколько можно наступать на одни грабли? :)
Гость
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