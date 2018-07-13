Жители Карелии проголосовали за сохранение названия аэропорта в Бесовце

На официальном интернет-портале Республики Карелия завершилось голосование за название аэропорта главной воздушной гавани республики, сообщили в карельском Минтрансе.

В голосовании, которое проводилось с 4 по 12 июля, большинство голосов набрало существующее название аэропорта – Петрозаводск (Бесовец). За него свой голос отдали 36,88% участников голосования.

На втором месте – название Петрозаводск (19,66%), на третьем – Карелия (19, 38 %), на четвёртом – Бесовец (13,08%), на пятом – Сампо (11,01%).

Все участвовавшие в голосовании варианты названий были предложены жителями республики в ходе опроса, который проводило Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

В связи с тем, что победившее название уже внесено в государственный реестр аэродромов РФ, заявка в Росавиацию на регистрацию данного имени не требуется.