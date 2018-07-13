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Новости. Общество
10:20, 13 Июля 2018

Жители Карелии проголосовали за сохранение названия аэропорта в Бесовце

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На официальном интернет-портале Республики Карелия завершилось голосование за название аэропорта главной воздушной гавани республики, сообщили в карельском Минтрансе.

В голосовании, которое проводилось с 4 по 12 июля, большинство голосов набрало существующее название аэропорта – Петрозаводск (Бесовец). За него свой голос отдали 36,88% участников голосования.

На втором месте – название Петрозаводск (19,66%), на третьем – Карелия (19, 38 %), на четвёртом – Бесовец (13,08%), на пятом – Сампо (11,01%).

Все участвовавшие в голосовании варианты названий были предложены жителями республики в ходе опроса, который проводило Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

В связи с тем, что победившее название уже внесено в государственный реестр аэродромов РФ, заявка в Росавиацию на регистрацию данного имени не требуется.

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Комментарии

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Я
2018-07-13 12:05:20
Конечно сохранишь в такой ситуации. Какой осёл предлагал такие названия, что за комиссия отбирала? Этнос это конечно круто... Но везде предлагать Сампо, онего, Калевала от этого и дурак с ума сойдёт.
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