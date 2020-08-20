Жители Карелии решили позлить односельчанина и утопили его мотоцикл

В полицию Калевальского района поступило заявление от 34-летнего жителя одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина нашел свой мотоцикл в озере.

Установлено, что пьяные 21-летняя женщина и 28-летний мужчина гуляли ночью по поселку. Во дворе заявителя, к которому они испытывали личную неприязнь, они увидели мотоцикл. Желая позлить владельца мототранспорта, злоумышленники вытолкали его с места парковки и докатили до озера.

Они хотели оставить транспорт на пожарном пирсе, чтобы хозяин приложил усилия для поиска. Но кто-то случайно облокотился на мотоцикл, и тот упал в воду.

Уголовное дело направлено в суд.