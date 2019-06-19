Жители Карелии сбежали из села после угона

Среди подозреваемых в краже - несовершеннолетний, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района на прошлой неделе обратился 60-летний житель одного из населённых пунктов. Он написал заявление о краже бензина и аккумулятора, ущерб оценивался почти в 8 тысяч рублей.

Некоторое время спустя полицейские задержали подозреваемых. Стало известно, что у потерпевшего в ночь преступления пропало не только имущество, но и машина.



По версии стражей порядка, в ночь на 11 июня двое молодых людей проникли в гараж потерпевшего, откуда забрали бензин и аккумулятор. В дальнейшем батарею они установили в автомобиль потерпевшего, припаркованный у дома, и заправили бак имевшимся бензином. Подозреваемые рассказали, что ночью они покатались на чужой машине, а под утро вернули ее на место.

Узнав о том, что потерпевший обратился в полицию, подозреваемые предприняли меры – покинули родной поселок, но полицейские установили их местонахождение.



В настоящее время в отношении ранее судимых подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело о краже.