Жители Карелии сильно рискуют при покупке семенного картофеля

Риски связаны с тем, что управление Россельхознадзора Карелии практически не регулирует данную сферу из-за надзорных каникул.

Семенной картофель можно приобрести на сельскохозяйственных ярмарках, рынках. Но следует знать, что предприниматели сами несут ответственность за качество товара.

Россельхознадзор Карелии уже на протяжении 3 лет практически не контролируют торговлю данной продукции. Конечно, с любыми жалобами нужно обращаться в управление. И будут приняты необходимые меры, рассказали на пресс-конференции 13 марта.

При покупке картофеля нужно полагаться на себя – всегда запрашивать документы.

Случаев заражения клубней в Карелии мало. Но они есть: кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль, золотистая нематода. Чаще всего встречается в завозах семенной продукции из других регионов.