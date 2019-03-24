Жители Карелии спасают мать двойняшек от рака

Вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.

Буквально две недели назад Интернет взорвало сообщение о том, что 34-летняя петрозаводчанка Юлия – мама двойняшек, которым нет еще и двух лет, тяжело заболела: у нее диагностировали рак желудка 4 стадии.

"О чём ты мечтаешь, когда тебе немногим за 30, у тебя прекрасная семья - муж, двухгодовалые двойняшки? – написала Юля. - Наверное, о том, как ты со своей семьёй отдохнёшь на море, как впервые посадишь своих детей на велосипед или поставишь на коньки, как проводишь их в первый раз в первый класс. Об этом мечтала и я... Мне 34, чуть менее двух лет назад у нас с мужем, наконец-то, появились двое замечательных ребятишек, сын и дочь. Казалось, живи и радуйся..."

Но болезнь не спрашивает разрешения, она приходит и вносит свои коррективы в жизнь.

Подробнее - в материале "Столицы на Онего"