Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:00, 24 Марта 2019
фото: Столица на Онего

Жители Карелии спасают мать двойняшек от рака

Загрузка...

Вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.

Буквально две недели назад Интернет взорвало сообщение о том, что 34-летняя петрозаводчанка Юлия – мама двойняшек, которым нет еще и двух лет, тяжело заболела: у нее диагностировали рак желудка 4 стадии.

"О чём ты мечтаешь, когда тебе немногим за 30, у тебя прекрасная семья - муж, двухгодовалые двойняшки? – написала Юля. - Наверное, о том, как ты со своей семьёй отдохнёшь на море, как впервые посадишь своих детей на велосипед или поставишь на коньки, как проводишь их в первый раз в первый класс. Об этом мечтала и я... Мне 34, чуть менее двух лет назад у нас с мужем, наконец-то, появились двое замечательных ребятишек, сын и дочь. Казалось, живи и радуйся..."

Но болезнь не спрашивает разрешения, она приходит и вносит свои коррективы в жизнь.

Подробнее - в материале "Столицы на Онего"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Борисович
2019-03-24 13:22:17
Здоровья мамочке !!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"

Аналитика

22.03.2019 16:22
Капитал
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
"Ну, вы, ребята, даете!" 8
22.03.2019 12:33
"Под ответственность попадают все" 5
20.03.2019 16:21
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 4
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»