Жители Карелии стали чаще болеть пневмонией

Количество заболевших внебольничной пневмонией в Карелии выше уровня предыдущей недели на 19,8%, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

За неделю зарегистрировано 242 случая внебольничной пневмонии. Заболеваемость в целом по республике выше среднемногонедельного показателя на 42,9%.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше средне-многонедельного уровня в 1,8 раза, зарегистрировано 121 случаев.

За неделю 198 человек попали в больницу с пневмонией.

Ранее сообщалось, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю снизилась почти на 35%.