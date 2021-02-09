Жители Карелии стали получать новые квитанции по оплате "коммуналки"

Жителям Карелии начали приходить "конвертируемые" квитанции по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО и взносам за капремонт.

Как сообщили в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", в новых квитанциях нет сведений о собственниках помещений, а также о произведенных начислениях. Вся личная информация теперь конфиденциальна. Доступными остались только адрес плательщика и месяц, за который пришла квитанция. При доставке "конвертируемых" квитанций персональные данные потребителя будут защищены от случайного доступа к ним посторонних.

Нововведение касается счетов, которые готовит Единый расчетный центр Карелии.

Кроме внешнего вида, изменилось и содержание квитанций. Каждая услуга имеет не только отдельную графу, но свой куар-код, по которому необходимо произвести платеж. Оплатить можно как через приложение банка в мобильном телефоне, так же в офисах почты или банка. При оплате квитанции с несколькими куар-кодами житель Карелии получит несколько чеков, а не один, как ранее. Это необходимо для того, чтобы оплата той или иной коммунальной услуги шла напрямую поставщику – на счет расчетного центра, в фонд капитального ремонта и т.п, отметили в Едином расчетном центре республики.

Ранее прокуратура Карелии заставила пересчитать плату за "коммуналку" в поселке Карелии после сюжета НТВ.