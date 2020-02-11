Жители Карелии украли из магазина в Ленобласти 17 ноутбуков на полмиллиона рублей

фото: © Кадр из видео/ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Двух жителей Карелии подозревают в краже 17 ноутбуков, сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Кировского района Ленинградкой области поступила информация о том, что поздним вечером 14 января неустановленные лица, проникнув в магазин техники, похитили 17 ноутбуков на сумму около 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 11 февраля, полиция при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром" задержала двух граждан, 36 и 34 лет, оба уроженцы Карелии, проживающие в Петербурге. Старший из них работает начальником строительного участка, а второй нигде не работает.

Подозреваемые задержаны.

Ранее житель Карелии остался без ноутбука после застолья с бывшим зеком.