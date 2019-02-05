В Национальном театре состоится показ нового документального фильма финского режиссера о карельском севере.

Известный финский режиссер Арво Туоминен привезет в Петрозаводск свой документальный фильм "Овеянная преданиями Виена", который он снял в прошлом году на севере Карелии. Виена – это и есть северная часть Карелии, где была записана большая часть рун знаменитой "Калевалы".

Как уже рассказывала "Столица на Онего", минувшим летом финский документалист проехал сотни километров по карельской глубинке, побывал в старинных рунопевческих деревнях и поморских селах, в самом молодом городе Карелии Костомукше и на Соловках. Увидеть и услышать легендарную Виену Арво Туоминену помогли карельский оператор Константин Ленчицкий и журналист Арто Ринне, который записывал звук для фильма.

Премьерный показ фильма в Финляндии состоялся накануне Нового года на Первом канале финской телекомпании Yle. Жители Карелии увидят "Овеянную преданиями Виену" 12 марта в Национальном театре республики, где пройдет встреча со съемочной группой фильма.