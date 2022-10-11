Жители Карелии в три раза чаще стали попадать под поезда

С начала года 9 человек пострадали на железной дороге в Карелии.

За девять месяцев на железной дороге в Карелии зафиксировано 9 случаев, когда поезда сбивали пешеходов. В этих происшествиях 4 человека погибли. Пик травмирования приходится на июль–август. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общее количество случаев травмирования увеличилось в 3 раза, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, в этом году люди попадали под поезда на станциях Петрозаводск, Хелюля, Онежский и перегонах Сортавала–Хелюля, Шуйская–Блокпост 417 км, Янисъярви–Леппясюрья, Голиковка– Петрозаводск, Аконьярви–Поросозеро.

Как отметили в РЖД, основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, пересечение железной дороги в наушниках, капюшоне и отвлечение внимания на телефон.

Ранее сообщалось, поезд насмерть сбил мужчину в Петрозаводске.