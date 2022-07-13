Жители Карелии за минувшую неделю сдали 9 стволов

Бойцы Росгвардии за неделю проверили более 100 владельцев оружия.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, за прошедшую неделю росгвардейцы вместе с сотрудниками МВД провели 120 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Всего за неделю жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия. Сотрудники Росгвардии составили 10 административных протоколов о нарушениях в сфере оборота оружия.

Как ранее стало известно, в Карелии за неделю росгвардейцы пресекли 9 краж.