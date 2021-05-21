Жители Карелии за неделю добровольно сдали 13 стволов

Сотрудники Росгвардии провели 131 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия, хранящегося у жителей Карелии.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, проверка проходила с 14 по 20 мая. В результате составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Изъято две единицы оружия. Жители республики добровольно сдали 13 единиц оружия.

Ранее сообщалось, в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2021». По интересующим вопросам о порядке сдачи оружия и боеприпасов и получения вознаграждения жители Карелии могут обратиться в Управление Росгвардии по адресу: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д 22, телефон: 8(8142) 76-47-02, 76-76-44.