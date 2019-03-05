Жители карельских деревень и сел выступили против "оптимизации"

Власти Пряжинского национального района Карелии намерены закрыть образовательные учреждения в Савиново и Крошнозере.

В карельской деревне Савиново ждут экспертную комиссию, которая в ближайшую среду, 6 марта, должна побывать в школе-саде, попавшей в планы "оптимизации" образовательных учреждений. В деревне эту комиссию называют "ликвидационной", однако местные жители намерены отстаивать школу-сад до последнего.

"У надзорных органов вопросов к нашей школе не было. В мае прошлого года к нам приезжала плановая проверка из министерства образования Карелии, у нее было четыре пункта предписания, но они никаким образом не касались качества обучения – нужно было внести некоторые изменения в локальные акты, поэтому меня очень возмутили слова главы районной администрации. Он был всего месяц в должности, приехал на полчаса в наше учреждение и сделал выводы о том, что здесь детей научить ничему нельзя!", – рассказала "Столице на Онего" директор Савиновской школы-сада Ирина Евсеева.

Не было претензий у надзорных органов и к школе-саду в другом карельском селе Крошнозере, над которым также нависла угроза закрытия. Жители Крошнозера готовы собирать подписи и проводить собрания в защиту образовательного учреждения.

Читайте подробнее в репортаже из Пряжинского национального района "За школу и садик будем воевать!"