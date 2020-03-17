Жители карельского поселка Ондозеро выступили против открытия форелевой фермы на озере Унус

Люди возмущены решением властей Карелии о формировании на озере рыбоводного участка, которое принято без учета мнения местного населения.

Жители поселка Ондозеро Ругозерского сельского поселения Муезерского района провели собрание, на котором единогласно высказались против открытия форелевой фермы на озере Унус. Особое возмущение людей вызвал тот факт, что решение о формировании на озере рыбоводного участка было принято республиканскими властями без учета мнения местного населения.

Как считают жители Ондозера, появление на Унусе форелевой фермы приведет к гибели водоема и потере карелами традиционных мест рыбного лова. "В Однозере давно закрыты лесопункт, детский сад, школа и пекарня, в поселок не ходят автобусы, а теперь у нас хотят отобрать и озеро. О людях вспоминают только в период очередных выборов! Это разве справедливо?", – рассказали участники собрания "Столице на Онего".

Напомним, ранее жители Ругозерского сельского поселения направили обращение главе республики Артуру Парфенчикову, депутату Государственной Думы РФ Валентине Пивненко, Карельскому межрайонному природоохранному прокурору Алексею Патарушину, а также руководству Муезерского района с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг озера Унус.

"Нам не были предоставлены документы, научные обоснования выбора водоема и формулировки о необходимости использования нашего озера Унуса! Никаких встреч, бесед, собраний, голосования между нами и арендаторами не проводились! Все делается без учета нашего мнения, но жить-то тут нам и нашим детям. Форелеводы уйдут, оставив нам загаженный, мертвый водоем. Нас это не устраивает", – говорилось в обращении.