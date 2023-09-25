Жители Кондопоги испытывают перебои с водой из-за коммунальной аварии

Авария на водопроводе произошла на пересечении улиц Советов и Пашкова.

В связи с аварийной ситуацией на водопроводе в районе пересечения улиц Советов и Пашкова снижены параметры холодного водоснабжения во всем городе.



Об этом сообщили в паблике управляющей компании «Кондопожское ММП ЖКХ».



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Карелии с 25 сентября по 1 октября возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.