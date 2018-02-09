Жители Кукковки предлагают серое пространство между "Ритмом" и "Магнитом" превратить в зеленое
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Активные жители Кукковки передали в управление экологии Петрозаводска заявку на благоустройство общественной территории, расположенной между гипермаркетом "Магнит" и ТЦ "Ритм".
На сегодняшний день на ул.Питкярантской, на площадке между "Магнитом" и "Ритом", организована стихийная парковка.
Автомобилисты превратили местность в серое, невзрачное пространство, разбив машинами все асфальтовое покрытие, перегородив подход к магазинам.
Жители Кукковки не хотят мириться со сложившейся ситуацией и решили превратить серое пространство на ул.Питкярансткой в зеленое, создав проект по благоустройству данного участка в рамках программы "Комфортная городская среда".
Согласно задуманному плану, на площадке вместо стихийной парковки появятся пешеходные дорожки, площадка для отдыха, тренажеры, скамейки, декоративные деревья и кустарники, цветники, газон, также предполагается установка ограждения и системы уличного освещения.
Инициативу жителей Кукковки поддерживает и депутат Петросовета Галина Васильева.
"У нас в микрорайоне на Кукковке не так много мест для отдыха: детские площадки появляются, но для школьников постарше и взрослых пока ничего не предвидится, - говорит Галина Васильева. – Это будет очень красивое место, где люди смогут отдыхать после работы".
Заявки на благоустройство общественных территорий, поступающие в мэрию, должна утвердить общественная комиссия, после чего одобренные проекты вынесут на рейтинговое голосование.
Отметим, что три проекта, набравшие наибольшее число голосов, реализуют уже в 2018 году.
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