Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:57, 09 Февраля 2018

Жители Кукковки предлагают серое пространство между "Ритмом" и "Магнитом" превратить в зеленое

По теме

В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
09.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
09.02.18 20:00
ФОТО: 68-летняя Пугачева показала себя "без прикрас"
09.02.18 19:40
Все новости
Загрузка...

Активные жители Кукковки передали в управление экологии Петрозаводска заявку на благоустройство общественной территории, расположенной между гипермаркетом "Магнит" и ТЦ "Ритм".

На сегодняшний день на ул.Питкярантской, на площадке между "Магнитом" и "Ритом", организована стихийная парковка.

Автомобилисты превратили местность в серое, невзрачное пространство, разбив машинами все асфальтовое покрытие, перегородив подход к магазинам.

Жители Кукковки не хотят мириться со сложившейся ситуацией и решили превратить серое пространство на ул.Питкярансткой в зеленое, создав проект по благоустройству данного участка в рамках программы "Комфортная городская среда".

Согласно задуманному плану, на площадке вместо стихийной парковки появятся пешеходные дорожки, площадка для отдыха, тренажеры, скамейки, декоративные деревья и кустарники, цветники, газон, также предполагается установка ограждения и системы уличного освещения.

Инициативу жителей Кукковки поддерживает и депутат Петросовета Галина Васильева.

"У нас в микрорайоне на Кукковке не так много мест для отдыха: детские площадки появляются, но для школьников постарше и взрослых пока ничего не предвидится, - говорит Галина Васильева. – Это будет очень красивое место, где люди смогут отдыхать после работы".

Заявки на благоустройство общественных территорий, поступающие в мэрию, должна утвердить общественная комиссия, после чего одобренные проекты вынесут на рейтинговое голосование.

Отметим, что три проекта, набравшие наибольшее число голосов, реализуют уже в 2018 году.

По теме

В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
09.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
09.02.18 20:00
ФОТО: 68-летняя Пугачева показала себя "без прикрас"
09.02.18 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы

Аналитика

Сегодня 14:37
Политкухня
"Золотой стандарт" пассивного созерцания
На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 3
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 6
05.02.2018 10:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:12
Личное мнение
Это очень грустно, господа 2
Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность.
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы педагог ДЮЦ и руководитель скаутского отряда, программы адаптивного скалолазания Роман Каляшов, тема программы: скаутское движение в Карелии, работа с подростками проблемы, значимость
08.02.2018 19:46
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»