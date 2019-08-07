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Новости. Общество
11:01, 07 Августа 2019
фото: "Лахденпохья-навсегда!" / ВК

Жители Лахденпохьи жалуются на мусор, который выбрасывают туристы

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Местные жители сообщают, что действующая инфраструктура не приспособлена под огромный поток туристов, поэтому район Карелии начинает тонуть в мусоре.

"Южная часть нашего района уже сейчас находится под тяжелейшим гнетом туристов, как приезжающих в наш район, так и едущих транзитом на север. Теперь за выходные поток приезжающих в пятницу и уезжающих в выходные машин измеряется десятками тысяч", - сообщает автор поста в паблике "Лахденпохья-навсегда!".

Автор публикации утверждает, что в районе не хватает контейнеров для мусора, поскольку по нормативу в расчет берутся только те отходы, которые выносит на площадки местное население. Вместе с тем, в туристический сезон значительную часть мусора в Лахденпохью завозят гости, утверждает автор.

"Сознательные туристы мусор с места отдыха забирают, но везти его к себе домой по понятным причинам отказываются. Неплохо с одной стороны, что хотя бы не оставили на месте отдыха свои мусорные "следы". С другой стороны, все это добро оседает в районе контейнерных площадок в наших поселениях. А государство у нас нормативное. Зарегистрированы постоянно в поселке, допустим, тысяча человек, значит, и норматив на вывоз и норматив на контейнеры должен быть рассчитан исходя из 1000 человек. И никому нет дела до того, что на выходные, праздники и в теплое время суток фактическое население района увеличивается на десятки процентов, а в пиковые дни - в несколько раз", - утверждает автор публикации. 

В паблике "Лахденпохья-навсегда!" озвучено предложение ввести "мусорный налог на туристов".

"Нужна законодательная инициатива о мусорном налоге для туристов. Пусть это будет 10 рублей с носа в Приладожье, но это уже будут средства, на которые тот же региональный мусорный оператор сможет устанавливать баки повышенной емкости, заказывать больше рейсов мусоровозов. И вообще, как-то регулировать этот процесс", - написано в тексте публикации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-08-07 11:38:40
Обслуга стала жаловаться на инвесторов. Дожили.
Беня
2019-08-07 11:36:48
Раз они к нам прутся, значит у нас чем-то намазано. Надо СРОЧНО монетизировать эту намазку. СРОЧНО! Лове стороной проходит! Где мой кассовый аппарат? !
Гость
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