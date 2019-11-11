Жители микрорайона Петрозаводска предлагают из "полосы препятствий" сделать безопасную дорожку (ФОТО)

Депутаты Петросовета вместе с жителями Древлянки-2 подготовили проект благоустройства тропинки от ЖК "Скандинавия" до Лососинского шоссе для участия в программе поддержки местных инициатив.

К депутату Петрозаводского городского совета Анне Васильевой обратились горожане, для которых добраться до своих новых благоустроенных домов пешком – серьезная проблема. Чтобы дойти от жилого комплекса "Скандинавия" до остановочного комплекса, школ, поликлиники, магазинов и других учреждений, нужно пройти либо по проезжей части, либо по сделанной самими новоселами тропинке. Дорожка проходит через частную территорию, которая закрывается после 19 часов в будни и недоступна в выходные. Поэтому жителям "Скандинавии" и других комплексов Древляники-2 часто приходится ходить на дороге, рискуя попасть под машину.

"Дорога к дому для жителей микрорайона совсем не безопасна. Но обустроить здесь тротуар сейчас не представляется возможным из-за отсутствия финансирования. Ведь для этого нужно делать реконструкцию всей дорожной полосы. Мы думали, как помочь людям, и решили принять участие в программе местных инициатив с проектом благоустройства пешеходной дорожки от жилого комплекса "Скандинавия" до Лососинского шоссе", - рассказала депутат Петросовета Анна Васильева.

По словам Васильевой, за несколько дней инициативная группа собрала более 300 подписей жителей микрорайона. Были подготовлены проект и смета в 1 млн 580 тыс. рублей. В этом жителям нового микрорайона помогла компания "КСМ", которая также согласилась на софинансирование в размере 160 тыс. рублей. Проектом предполагается благоустройство пешеходной дорожки с установкой освещения.

"Сегодня у нас не дорожка, а полоса препятствий. С коляской здесь просто не пройти. Мы нуждаемся в пешеходной дорожке. Надеемся, что наш проект получит поддержку в рамках программы поддержки местных инициатив в 2020 году", - отметил житель "Скандинавии" Дмитрий Новак.

Инициативная группа Древлянки-2 уже подала свою заявку в управление благоустройства и экологии городской мэрии. Во вторник, 12 ноября в 18.00 в большом зале администрации пройдет общегородское собрание, где будут представлены проекты благоустройства, претендующие на предоставление субсидий в рамках программы поддержки местных инициатив в 2020 году. Выбирать горожанам предстоит из около десятка заявок. Проект жителей Древлянки-2 будет конкурировать с проектами благоустройства территории около средней школы № 43, территории Зарецкого кладбища, беговых дорожек в парке Радиозавода, площадки для выгула собак на аллее Энтузиастов, площадки для занятий игрой "кюккя" на Голиковке и устройства скейт-парка у стадиона "Юность".

"Всего в этом году на региональный конкурс от Петрозаводска будут выдвинуты четыре проекта-победителя, получившие наибольшую поддержку от общественности. Для нас попасть в эту четверку очень важно, жизненно необходимо. Прошедшие отбор проекты получат поддержку из республиканского бюджета в размере 60% от общей стоимости проекта, из бюджета Петрозаводска – 30%. Оставшиеся 10% у нас будут благодаря строительной компании. Если сейчас мы не победим, то решение проблемы с обустройством пешеходной дорожки откладывается на лет пять. Поэтому ждем всех неравнодушных жителей Петрозаводска на собрании. Депутаты Петросовета приглашают горожан поддержать проекты, реализация которых поможет улучшить качество жизни петрозаводчан", - отметила Анна Васильева.