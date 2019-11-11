Подписаться
Новости. Общество
09:29, 11 Ноября 2019
фото: Петросовет

Жители микрорайона Петрозаводска предлагают из "полосы препятствий" сделать безопасную дорожку (ФОТО)

Загрузка...

Депутаты Петросовета вместе с жителями Древлянки-2 подготовили проект благоустройства тропинки от ЖК "Скандинавия" до Лососинского шоссе для участия в программе поддержки местных инициатив.

К депутату Петрозаводского городского совета Анне Васильевой обратились горожане, для которых добраться до своих новых благоустроенных домов пешком – серьезная проблема. Чтобы дойти от жилого комплекса "Скандинавия" до остановочного комплекса, школ, поликлиники, магазинов и других учреждений, нужно пройти либо по проезжей части, либо по сделанной самими новоселами тропинке. Дорожка проходит через частную территорию, которая закрывается после 19 часов в будни и недоступна в выходные. Поэтому жителям "Скандинавии" и других комплексов Древляники-2 часто приходится ходить на дороге, рискуя попасть под машину.

"Дорога к дому для жителей микрорайона совсем не безопасна. Но обустроить здесь тротуар сейчас не представляется возможным из-за отсутствия финансирования. Ведь для этого нужно делать реконструкцию всей дорожной полосы. Мы думали, как помочь людям, и решили принять участие в программе местных инициатив с проектом благоустройства пешеходной дорожки от жилого комплекса "Скандинавия" до Лососинского шоссе", - рассказала депутат Петросовета Анна Васильева.

По словам Васильевой, за несколько дней инициативная группа собрала более 300 подписей жителей микрорайона. Были подготовлены проект и смета в 1 млн 580 тыс. рублей. В этом жителям нового микрорайона помогла компания "КСМ", которая также согласилась на софинансирование в размере 160 тыс. рублей. Проектом предполагается благоустройство пешеходной дорожки с установкой освещения.

"Сегодня у нас не дорожка, а полоса препятствий. С коляской здесь просто не пройти. Мы нуждаемся в пешеходной дорожке. Надеемся, что наш проект получит поддержку в рамках программы поддержки местных инициатив в 2020 году", - отметил житель "Скандинавии" Дмитрий Новак.

Инициативная группа Древлянки-2 уже подала свою заявку в управление благоустройства и экологии городской мэрии. Во вторник, 12 ноября в 18.00 в большом зале администрации пройдет общегородское собрание, где будут представлены проекты благоустройства, претендующие на предоставление субсидий в рамках программы поддержки местных инициатив в 2020 году. Выбирать горожанам предстоит из около десятка заявок. Проект жителей Древлянки-2 будет конкурировать с проектами благоустройства территории около средней школы № 43, территории Зарецкого кладбища, беговых дорожек в парке Радиозавода, площадки для выгула собак на аллее Энтузиастов, площадки для занятий игрой "кюккя" на Голиковке и устройства скейт-парка у стадиона "Юность".

"Всего в этом году на региональный конкурс от Петрозаводска будут выдвинуты четыре проекта-победителя, получившие наибольшую поддержку от общественности. Для нас попасть в эту четверку очень важно, жизненно необходимо. Прошедшие отбор проекты получат поддержку из республиканского бюджета в размере 60% от общей стоимости проекта, из бюджета Петрозаводска – 30%. Оставшиеся 10% у нас будут благодаря строительной компании. Если сейчас мы не победим, то решение проблемы с обустройством пешеходной дорожки откладывается на лет пять. Поэтому ждем всех неравнодушных жителей Петрозаводска на собрании. Депутаты Петросовета приглашают горожан поддержать проекты, реализация которых поможет улучшить качество жизни петрозаводчан", - отметила Анна Васильева.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гостья
2019-11-11 10:22:11
Вот вам и "комплексная застройка" от КСМ и мэрии. Дальше будет еще круче!
David
2019-11-11 09:36:52
Залезли в гетто, а теперь удивляются. Программа " Комфортная среда Петрозадовска"
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
06.11.2019, 07:15
Путин присвоил звание генерал-майора сыну депутата Заксобрания Карелии

Аналитика

08.11.2019 10:33
Обществоведение
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 8
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 14
07.11.2019 15:54
Память с грамматическими ошибками 8
07.11.2019 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
Сегодня 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»