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Жители нескольких домов в городе Карелии останутся без тепла и горячей воды

Новости. Общество
13:01, 25 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В нескольких домах в Костомукше отключат горячую воду и отопление из-за ремонта сетей.

Завтра, 26 февраля, с 10 утра в нескольких домах по улице Пионерская в Костомукше отключат горячую воду и отопление. Об этом информирует сетевое издание "64 параллель онлайн".

Сообщается, что 26 февраля с 10:00 и до окончания работ не будет горячего водоснабжения и отопления в домах № 2, 4, 6, 8 по улице Пионерская. Отключение произойдёт из-за ремонтных работ на тепловой сети.

Ранее сообщалось, что автомобилист снял мощную коммунальную аварию в Карелии. В посёлке Контокки произошел прорыв на изношенных сетях теплоснабжения.

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Комментарии

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David.
2021-02-25 13:19:12
дык ты же вчера сопли на кулак мотал, что сутки без электричества, ой сорян, без света сидел. :)
кир
2021-02-25 14:21:10
давидка, на ПМЖ слабо? Слабо. И здесь совсем не нужен. Вот и наматывай сопли, что тебя здесь никто не воспринимает.
кир
2021-02-25 13:09:42
А нам всё равно. И рыдают бедные, и клянут беду,
В день, какой неведомо в никаком году!©
Гость
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