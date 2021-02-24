Жители нескольких домов в городе Карелии останутся без тепла и горячей воды

В нескольких домах в Костомукше отключат горячую воду и отопление из-за ремонта сетей.

Завтра, 26 февраля, с 10 утра в нескольких домах по улице Пионерская в Костомукше отключат горячую воду и отопление. Об этом информирует сетевое издание "64 параллель онлайн".

Сообщается, что 26 февраля с 10:00 и до окончания работ не будет горячего водоснабжения и отопления в домах № 2, 4, 6, 8 по улице Пионерская. Отключение произойдёт из-за ремонтных работ на тепловой сети.

Ранее сообщалось, что автомобилист снял мощную коммунальную аварию в Карелии. В посёлке Контокки произошел прорыв на изношенных сетях теплоснабжения.