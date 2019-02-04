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Новости. Общество
16:21, 04 Февраля 2019
фото: Светлана Попова

Жители Нюхчи: "Сокращать нас и оптимизировать мы не позволим!"

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Поморы предложили сократить министерство образования Карелии.

В минувшее воскресенье в поморском селе Нюхча прошла встреча местных жителей с главой Беломорского района Карелии Алексеем Ухановым, где был поднят вопрос о судьбе сельской школы.  

"Вопрос о закрытии школы вообще не стоит. Здесь нет повода для беспокойства! А, кроме того, нет планов и по переводу детей, чтобы посылать в интернат – только по желанию родителей, т.е. никаких потрясений не будет", – заверил Уханов нюхчан.

Тем не менее, жители старинного поморского села предупредили районные власти, что не позволят "оптимизировать" образовательное учреждение.

"Если оптимизировать, давайте сократим к чертям собачьим на 90 процентов министерство образования! – предложил на встрече житель Нюхчи Константин Попов. – Вместе с этим уйдет вся бюрократия, а министерство образования начнет заниматься только тем, что нужно для содержания школ и начисления зарплаты учителям, а освободившихся из министерства людей – на биржу труда! Может, кто-то из них поедет в Нюхчу, и, может быть, для них тогда быстрее построят жилье. А сокращать нас и оптимизировать мы не позволим!".

Читайте подробнее в статье "Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!".

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Комментарии

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User
2019-02-04 17:19:53
"Жители Нюхчи: "Сокращать нас и оптимизировать мы не позволим!"

Интересно, как? Завалят Спортлото письмами?
кир
2019-02-04 16:55:22
Опять своей статьей смуту разжигает В.Поташев. Не знает он универсального рецепта сохранения умирающих деревень и поселков. А поезд цивилизации стремительно уходит дальше и кто виноват, что самобытные не заскочили в последний вагон? Никто. Это касается и языков с наречиями, письменности которых не сделали за предыдущие столетия и ремёсел, которые сейчас уже не актуальны и никому не нужны.
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