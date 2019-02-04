"Жители Нюхчи: "Сокращать нас и оптимизировать мы не позволим!"

Поморы предложили сократить министерство образования Карелии.

В минувшее воскресенье в поморском селе Нюхча прошла встреча местных жителей с главой Беломорского района Карелии Алексеем Ухановым, где был поднят вопрос о судьбе сельской школы.

"Вопрос о закрытии школы вообще не стоит. Здесь нет повода для беспокойства! А, кроме того, нет планов и по переводу детей, чтобы посылать в интернат – только по желанию родителей, т.е. никаких потрясений не будет", – заверил Уханов нюхчан.

Тем не менее, жители старинного поморского села предупредили районные власти, что не позволят "оптимизировать" образовательное учреждение.

"Если оптимизировать, давайте сократим к чертям собачьим на 90 процентов министерство образования! – предложил на встрече житель Нюхчи Константин Попов. – Вместе с этим уйдет вся бюрократия, а министерство образования начнет заниматься только тем, что нужно для содержания школ и начисления зарплаты учителям, а освободившихся из министерства людей – на биржу труда! Может, кто-то из них поедет в Нюхчу, и, может быть, для них тогда быстрее построят жилье. А сокращать нас и оптимизировать мы не позволим!".

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