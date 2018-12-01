Жители нового дома в Карелии задохнулись от канализационной вони

В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.

В поселке Матросы Пряжинского района Карелии жильцов из аварийного фонда переселили в дом, который можно назвать непригодным для проживания. Вот уже два года люди мучаются - задыхаются от канализационной вони, а чистую воду носят из колодца. Из-за того, что в здании не работает система вентиляции и постоянно стоит жуткий запах, жители вынуждены держать окна открытыми.

По странному стечению обстоятельств время строительства и приемки этого дома в эксплуатацию совпадает с серьезными переменами в материальном положении семьи главы Матросского сельского поселения Галины Ивановой. Ее супруг становится правообладателем сразу двух (соседних) квартир в Петрозаводске.

И, может быть, мы никогда бы не провели это расследование, не случись трагедия – в доме для переселенцев погибла пожилая женщина.

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