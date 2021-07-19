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Жители охваченного огнем поселка Найстенъярви в Карелии умоляли о помощи, но им никто не поверил

Новости. Общество
10:03, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка Найстенъярви, рассказали, как просили прислать пожарных, когда огонь только разгорался, но чиновники их не слышали.

Больше недели пожарные и добровольцы защищают поселок Найстеньярви в Карелии от лесных пожаров.

В минувшее воскресенье, 18 июля, журналист "Столицы на Онего" побывала на месте пожара в Суоярвском районе, где в поселке Найстенъярви эвакуировали жителей, спасая их от дыма и огня.

Эвакуированных разместили в школе соседнего поселка Лахколампи, что находится в 15 км от Найстенъярви.
На крыльце школы шло громкое обсуждение сложившейся ситуации. Одна из женщин, по имени Наталья, узнав, что подъехала пресса, высказала все, что наболело, и попросила записать без сокращений.

«Зовут меня Наталья Михайловна, мне 62 года. Я коренная жительница Найстенъярви. И сейчас мой дом под угрозой. Вот сейчас сгорит все – останусь с голой жопой на улице. Кто будет отвечать, пойду бомжевать.

Горит уже пятые сутки, с 13 июля. Начинался пожар у железной дороги, недалеко за поселком, где-то в двух километрах.

Появились языки пламени. Вызывали пожарных – никто не поехал. Пошли тушить своими силами, все мужики. Держали пожар. Но у нас торфяники, пожар пошел вокруг поселка. Еще четыре дня держались. Звонили в Петрозаводск, в лесхозы всякие, никто нам ничего и никого не прислал. Спрашивали про вертолеты, чтобы тушить. Нам в Бесовце сказали: 170 тысяч за час. Платите – будем тушить».

Со слов Натальи Михайловны, помощь пришла только 17-го июля.

«Прислали две пожарные машины да солдатиков МЧС, которые были без лопат. Зашибись. Я вот сейчас здесь, а у меня сын и зять тушат и охраняют дом, потому что кругом горит. Дорога вся выгорела. Там железнодорожники тушат, шпалы горят вокруг поселка. Мы писали, звонили. Нам отвечают: все под контролем. Под каким контролем? Вот теперь мы здесь оказались. И неизвестно, отстоят поселок или нет: ветер поменяется и все снова загорится».

«Мы еще 15 июля, в четверг, звонили в правительство, нам сказали, что мы панику поднимаем, - подтвердила еще одна жительница поселка Валентина. - А у нас тут уже все разгоралось. Никто не реагировал, а теперь забегали. Поселок горит. Стали нас эвакуировать, так огонь дорогу перекрыл. Оказались мы, как в ловушке. Везде пламя было. Тогда отправили нас через другую дорогу, где теперь противопожарные канавы роют».

Полный репортаж, как на самом деле обстоят дела в поселке Найстенъярви сегодня, читайте здесь.

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