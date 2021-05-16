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Жители Петрозаводска активнее всех в Карелии голосуют за объекты благоустройства

Новости. Общество
15:02, 17 Мая 2021
фото: © 10.gorodsreda.ru
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В голосовании по программе "Комфортная городская среда" в Петрозаводске лидирует первая инклюзивная детская площадка, которую планируется установить в Губернаторском саду.

В Карелии продолжается голосование за благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на сайте  10.gorodsreda.ru. По данным на 17 мая, свое мнение высказали более 23 тысяч жителей республики. Наиболее активно голосуют в Петрозаводске.

В число лидеров объектов благоустройства в Петрозаводске вошла инклюзивная детская площадка в Губернаторском парке, которую курирует главврач детской городской больницы Надежда Дрейзис. По мнению главврача, Губернаторский парк — уютный, тихий и зеленый уголок в центре города. Оно популярно у семей с детьми.


© сайт Детской поликлиники N1/babypol1.ru

«Мне, и как детскому врачу, и как жительнице города, понятна полезность создания детской площадкив Губернаторском парке. Конечно же, радует, что наш проект среди лидеров и мы близки к тому, чтобы получить средства на исполнение нашей мечты», — сказала Надежда Дрейзис.

Также в списке лидеров по голосованию на благоустройство находится детская площадка в сквере Маршала Мерецкова, которая находится в зоне ответственности директора Петрозаводского колледжа технологий и предпринимательства Галины Германовой. Она позиционирует сквер не только как место отдыха, но и как объект в память о полководце.


© страница Вконтакте Галины Германовой

«Кирилл Афанасьевич Мерецков был командующим Карельским фронтом, под его командованием части Советской Армии освободили Петрозаводск. Поэтому сквер его имени в Петрозаводске очень нужен. И это будет место отдыха как для молодежи, детей, так и для взрослых. Будем бороться за то, чтобы наш объект попал в число победителей.

Депутат Заксобрания Карелии, председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова держит на контроле оба объекта и отмечает: все, что заявлено в федеральном проекте «Комфортная городская среда», направлено на развитие Петрозаводска.


© Законодательное Собрание Карелии

«Детская площадка в Губернаторском парке и сквер Маршала Мерецкова городу необходимы. Голосование это подтверждает. Петрозаводчане уже показали, что именно они решают судьбу города.  Если будет развитие, то молодежь не захочет уезжать, что очень важно».

Голосование продлится до 30 мая, и каждый может поддержать один из объектов благоустройства не только в Петрозаводске, но и в других городах республики. Любой житель Карелии старше 14 лет может отдать голос за общественные территории в Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

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