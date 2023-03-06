Жители Петрозаводска хотят установить видеокамеры в одном из популярных парков

Горожане высказали предложения по благоустройству парка «Беличий остров» на Кукковке.

Депутат Петросовета Андрей Ушаков обсудил с жителями Кукковки варианты благоустройства парка «Беличий остров», рассказали в пресс-службе городского совета.



Парк включен в список для голосования и претендует на благоустройство по программе «Комфортная городская среда» в 2024 году.



Горожане предложили включить в проект освещение пешеходных дорожек в парке, оборудование тренировочной площадки для домашних животных, установку системы видеонаблюдения.



«Все охватить нам не позволяет бюджет программы «Комфортная городская среда», поэтому мы сфокусируемся на одной-двух позициях, с максимальной отдачей для нашего парка», - подчеркнул Андрей Ушаков.



На встрече также договорились организовать в «Беличьем острове» весенний субботник. Экологическое мероприятие планируется провести в мае.



Напомним, всего в перечень парков и скверов, которые претендуют на благоустройство по нацпроекту в следующем году, вошли 25 общественных пространств.



Рейтинговое голосование по ним состоится с 14 апреля по 31 мая 2023 года. На всероссийской онлайн-платформе 10.gorodsreda.ru петрозаводчане выберут семь территорий, благоустройство которых профинансируют.