Жители Петрозаводска о нечищеной дороге: «Подъезд к школе - это тихий ужас» (ФОТО)

Петрозаводчане жалуются на состояние подъезда к школе №27 на улице Калинина.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожане разместили очередной пост с главной проблемой – состоянием дорог из-за плохой уборки от снега. На этот раз пишут о подъезде к школе №27.

«Понимаю, больная тема... Но въезд к 27 школе со стороны улицы Калинина - это тихий ужас... По этой дороге возят продукты в школу, ходят дети туда же, ездят жильцы ближних домов. Но во что превращают ближние пути в школу, чтобы не подниматься в эту злосчастную горку. Даже мусоровозы ездят по дворовой территории. На Калинина, 28 двор был вычищен, и на Калинина, 40 тоже. А в итоге кругом снежная каша. А все потом, что наши дворы стали магистралью для проезда в школу. Звонили 051, оставляли заявку, приняли и тишина… Хотя о чем я? Калинина вообще улица забытая, снег у нас вывозят только в апреле, когда сам растает. Дети через дорогу, бегают с криком "помогите". Ждём ЧП, когда кого-нибудь задавят», - пишут в паблике.

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