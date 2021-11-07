Жители Петрозаводска обвиняют маршрутчиков в создании помойки на конечной остановке (ФОТО)

В столице Карелии горожане считают, что водители маршрутных автобусов превратили в помойку конечную остановку на улице Кемской.

Жители карельской столицы утверждают, что маршрутчики бросают мусор и чековые ленты на остановке на улице Кемской. В итоге территория вокруг превратилась в помойку. Об этом информируют читатели паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Видят, что мусор складывать некуда, и швыряют чековые ленты и остальное на землю», — заявляет автор поста.

Ранее сообщалось, что жители города в Карелии рассказали, как тонут в мусоре на пути к помойке