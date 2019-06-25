Жители Петрозаводска отдали более 5,5 млн рублей дистанционным мошенникам

В Петрозаводске на 8,8% выросло число уголовных дел по фактам хищений денег дистанционным способом, сообщили на пресс-конференции во вторник представители городского управления МВД.

По словам начальника полиции Петрозаводска Андрея Лебидки, в карельской столице с использованием средств мобильной связи совершено 72 преступления, с использованием интернета – 166, банковских карт – 115.

"Сумма ущерба, который причинен гражданам Петрозаводска, составила свыше 5,5 млн рублей. Это только за истекшие полгода, - пояснил Лебидка. – Доверчивость людей определяет дальнейшие действия преступников".

Так, в марте жительница Петрозаводска перевела преступникам 1,3 миллиона рублей.

Как пояснил начальник отдела по раскрытию мошенничеств, совершенных дистанционным способом Вячеслав Соснин, в полиции выделяют три основных способа дистанционного хищения средств. Когда жителям звонят мнимые сотрудники служб безопасности банков (в Петрозаводске зарегистрировано 85 случаев), сообщения в соцсетях с просьбой о помощи после взлома чужого аккаунта (25 случаев), когда гражданам предлагают получить компенсацию после покупки биологически активных добавок (БАДов) или лекарств (более 10 случаев).

В целом, в 2019 году в правоохранительные органы Карелии поступило 460 заявлений о мошенничествах. В УК РФ был введен пункт "г" ч.3. ст. 158 – "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Таких краж зарегистрировано 193.

В Петрозаводске уже возбуждено 334 уголовных дела по факту дистанционных хищений, что на 8,8% выше уровня прошлого года.

В полиции рекомендуют не совершать никаких действий с деньгами после звонков и сообщений мошенников, даже если последние представляются родственниками, друзьями или сотрудниками кредитных организаций, а перепроверять информацию.