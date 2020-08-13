Жители Петрозаводска планируют преобразить городской сквер

Горожане выбирают варианты благоустройства Машезерского сквера в столице Карелии.

Как сообщают в мэрии Петрозаводска, территория Машезерского сквера вошла в число победителей рейтингового голосования на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году.

В конце июля общественная территория стала одним из лидеров рейтингового голосования на платформе "Активный горожанин". В 2021 году её благоустроят, обещают в администрации.

"Инициативная группа на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместила несколько предложений по преображению сквера. Среди них есть варианты с акцентом на озеленение территории, мощение дорожек и улучшение освещения, установку детских площадок, контейнеров для утилизации продуктов жизнедеятельности домашних животных или создание зон для тихого отдыха с публичным Wi-Fi. Опрос продлится до 18 августа. Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства учтут результаты голосования при разработке проекта благоустройства Машезерского сквера", - сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что заявки на благоустройство дворов в Петрозаводске в 2021 году принимаются до 1 сентября.