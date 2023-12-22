Жители Петрозаводска показали мост, по которому с каждым новым снегопадом идти все труднее

Петрозаводчанка сфотографировала снежную кашу на мосту, по которому невозможно пройти с коляской и даже с санками.

Жительница карельской столицы показала нечищенный от снега мост на Перевалке. Фотографии появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Улица Зелёная. Мост», — уточнила горожанка местоположение проблемного участка.

«…Уважаемая администрация города, каждый день по этому мосту ходят родители с детьми, чтобы отвести их в садик! Но с каждым днем, с каждым новым снегопадом это становится сделать все труднее», — написала петрозаводчанка.

«Взрослым-то тяжело идти, про детей я вообще молчу! Только сегодня с утра наблюдала, как мамочка с трудом проталкивает ребенка на санках, а другой мамочке с коляской помогали её нести, так как проехать там не представляется возможным!» — сообщила автор публикации.