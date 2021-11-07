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Жители Петрозаводска прилипают к земле и посылают лучи ненависти дорожникам (ФОТО)

Новости. Общество
10:30, 07 Ноября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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В Петрозаводске рабочие сняли асфальт с тротуара на улице Маршала Мерецкова, и дорога превратилась в «ловушку» для пешеходов.

Горожане возмущены состоянием тротуара на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске. Дорожные рабочие сняли асфальт, участок покрыт липким раствором. Пешеходы прилипают к земле и портят обувь. Об этом информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Улица Мерецкова. Около месяца пролежал асфальт на тротуаре. Не успели походить нормально, как его сняли и залили гудроном (или не знаю, как это называется). На улице сыро и кажется, что дорога просто мокрая, но это не так. Народ идет по дороге, которая осталась от тротуара, везут детей на колясках. Никакого ограждения нет! В итоге — испорченная обувь! Только на помойку. Весь пол в парикмахерской заляпан этой смолой!», — сообщают горожане.

Авторы поста возмущены действиями дорожных рабочих.

«Кто-то должен следить за тем, чтобы люди не ходили там, где нельзя. Поставьте ограждения! То годами ремонта дороги не дождаться, то 2 раза в месяц кладут. Идиоты!», — заявляют горожане.

Ранее сообщалось, что новое дорожное покрытие на улице Маршала Мерецкова не прошло проверку. Компания «АБЗ Дорстрой», выполнявшая работы, была вынуждена снимать асфальт и все переделывать.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-07 12:49:16
Местечковая либеральная тусовка ежедневно лучи ненависти посылает в пространство, был бы повод. Впрочем, некоторые и без повода.
топка
2021-11-07 12:39:48
К людям надо относится мягше, а вопросы рассматривать ширше.© :)
интелехтуал
2021-11-07 10:44:03
Уткнутся свои айфоны и прут напролом
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