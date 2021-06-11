Жители Петрозаводска принесли цветы на берег Онежского озера, где утонули подростки (ФОТОФАКТ)

На месте трагедии в районе набережной Варкауса в Петрозаводске, где утонули три девятиклассника, появились розы.

Горожане принесли букет роз на пляж в районе улицы Береговая, где 11 июня утонули трое школьников.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Прокуратура Карелии проводит проверку.