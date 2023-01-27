Жители Петрозаводска приняли участие в митинге-концерте в поддержку СВО

Участники акции поддержали российских военнослужащих, защищающих страну в ходе спецоперации.

В субботу, 28 января, в Петрозаводске возле стелы «Город воинской славы» состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции на Донбассе, приуроченный ко дню полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.



В акции приняли участие около 400 человек. Это представители органов власти, общественных организаций и образовательных учреждений, волонтеры, жители столицы Карелии.



Организатором мероприятия выступило карельское отделение всероссийского движения «Волонтеры Победы».



«Сегодня, как в годы Великой Отечественной войны, коллективный Запад объявил поход на Россию с целью уничтожить нас. Мы должны сплотиться вокруг нашего государства, вокруг нашей доблестной армии, поддержать всем, чем можем с другого пути у нас нет. Враг будет разбит, победа будет за нами, – цитирует пресс-служба регионального правительства слова координатора республиканского отделения движения «Волонтеры Победы» Алексея Лисицина.



Слова поддержки воинам российской армии высказала председатель карельского отделения комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко:



«Наши мужчины, находящиеся сейчас на передовой, знают, что их поддерживают, их ждут. Я искренне горжусь ими – это сильные люди, которые, как и прежде, готовы защищать свою землю».



Также слова поддержки нашим воинам высказали председатель Общественной палаты республики Любовь Кулакова и директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ, доктор исторических наук Сергей Веригин.



Для участников митинга прозвучали военные марши, песни о России, а вокальная студия «Соло» исполнила песню «Мы возвращаемся домой».