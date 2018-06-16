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Новости. Общество
10:48, 16 Июня 2018

Жители Петрозаводска продолжают жить в опасных аварийных домах

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Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.

Дом построен в 1950 году, сейчас ему 68 лет, и, несмотря на то, что он был признан аварийным и опасным еще в 2017 году, в нем до сих пор живут люди. Правда, из восьми квартир жилыми остались только две.

Чиновники до декабря прошлого года верили, что прогнившее здание можно реанимировать, поэтому упорно не признавали его аварийным. Даже, наоборот, собирались в 2019-ом провести в нем капитальный ремонт: укрепить фундамент, починить системы электро- и водоснабжения, утеплить фасад, обить сайдингом.

Но жильцы регулярно жаловались на плачевное состояние дома. В результате 29 декабря 2017 года, под самую елочку, неожиданно в мэрии была собрана межведомственная комиссия, где дом признали аварийным и подлежащим сносу. Людей по документам требовалось расселить до 31 декабря 2022 года. Пятилетний срок, отведенный для расселения, никак не устраивал обитателей аварийного строения, и они настояли на проведении технической экспертизы здания.

В итоге на основании проведенной проверки специалисты в феврале этого года вынесли вердикт: "дом не подлежит восстановлению и опасен для проживания". Людей необходимо срочно переселять.

Подробнее читайте здесь.

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