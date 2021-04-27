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Жители Петрозаводска сформируют народную стратегию развития города

Новости. Общество
15:01, 28 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В «Точке кипения» стартовала серия стратегических сессий по развитию Петрозаводска.

Более 90 активных горожан собрались сегодня, 28 апреля, в «Точке кипения», где проходит стратегическая сессия по развитию Петрозаводска. Это первая встреча в цикле мероприятий, организованных Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Как отметили организаторы, таких стратегических сессий будет как минимум три. На основании инициатив, высказанных участниками сессии, должна быть сформирована стратегия развития столицы республики, и, соответственно, программа действий будущего руководителя Петрозаводска.

На первой, базовой, встрече общественники, эксперты и представители органов власти обсуждают, чтобы они хотели изменить в городе, какие проекты могут быть драйверами в этом процессе, и кто будет курировать эту работу.

«Ценность мнения жителей сегодня становится ключевой. Так, в рейтинге Минстроя один из высших баллов — насколько люди участвуют в принятии решений на местах. Наша задача такая же. Мы ничего не формализуем. Нам нужно сначала поговорить, что с городом должно случиться, Нам нужно договориться, кто это будет делать. Мы не будем писать никаких бумажек в стол, не делать стратегии, а будем работать с людьми. Потому что только люди могут что-то изменить в городе. Если люди, авторы, интересанты не находятся в диалоге и не принимают решения внутри города, то ничего не происходит. Сегодня мы работаем с идеологией. Все остальные сессии будут практические: что делать с городом на уровне конкретных продуктов, на уровне конкретных решений — политических, социальных, личностных», — заявил московский эксперт по дизайну услуг и сервиса, маркетингу и краткосрочному брендингу территорий Роман Золин.

Участники первой сессии активно включились в работу вместе с экспертами. Педагоги, врачи, коммунальщики, строители, дизайнеры, представители общественных организаций и депутаты обозначили городские проблемы, которые хотели бы решить.

Как отметил Почетный гражданин города Петрозаводска Аврам Склярский, на стратегической сессии по развитию города хочется услышать новые идеи и пути решения старых проблем.

«К сожалению, в Петрозаводске накопилось очень много проблемных вопросов: транспорт, развитие инфраструктуры, дороги, мосты, освещение, уборка, Ж. Х. Это целый ворох проблем, которые горожане с легкостью „нарисуют“. Но как их решать, должны сказать, конечно, специалисты. И предложения специалистов должны выноситься на обсуждение жителей Петрозаводска, которые выберут более оптимальный, подходящий вариант», — считает Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ Аврам Склярский.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-28 15:11:38
Полностью одобряю. Радует, что либерда не просочилась
Гость
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