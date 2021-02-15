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Жители Петрозаводска смогут выбрать общественную территорию для благоустройства одновременно со всей Россией

Новости. Общество
18:20, 15 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Весной горожане смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 26 апреля по 30 мая жители карельской столицы смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда").

Впервые голосование пройдёт единовременно по всей России на специально созданном для этого федеральном портале. Кроме того, на нём соберут всю информацию о благоустройстве в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" во всех городах и поселках страны.

В голосовании могут принять участие граждане возрастом от 14 лет. Для этого необходимо будет зарегистрироваться через портал "Госуслуги". После авторизации пользователь сможет выбрать территории в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно преобразить в 2022 году. Засчитывается только один голос от человека. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства. Средства федерального проекта потратят на их преображение.

Голосование за парки и скверы для жителей Карелии стартует 26 апреля на портале по ссылке. Там же можно узнать дополнительные подробности о процедуре.

В мэрии напомнили, что в 2021 году в Петрозаводске в рамках "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда") планируется благоустроить семь общественных территорий. Голосование за них проходило на платформе "Активный горожанин" прошлым летом. Первые места в рейтинге заняли прибрежная зона в Песках, парк Каменный Бор, Машезерский сквер, Сортавальский бульвар, территории возле Городской поликлиники № 1 на Лесном проспекте, детской поликлиники на Октябрьском проспекте и спорткомплекса "Луми".

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