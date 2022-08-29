890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Власти назвали причину пожара, уничтожившего многоквартирный дом в Петрозаводске
Сегодня 10:14
Умерла известный деятель культуры Карелии Любовь Николюкина
Сегодня 09:38

Жители Петрозаводска собрали 40 кубометров мусора в парке Беличий Остров

Новости. Общество
18:00, 19 Сентября 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

В минувшие выходные расчистили пруд в парке Беличий Остров.

В Петрозаводске прошел субботник в парке Беличий Остров. Экологическая акция на Кукковке собрала 25 человек. Среди них — специалисты администрации, депутаты Петросовета и Законодательного собрания республики, студенты и преподаватели Петрозаводского лесотехнического техникума, сотрудники АО «ОРЭС-Петрозаводск» и ООО «Городской комбинат благоустройства», а также активные жители карельской столицы. Об этом сообщили в администрации города.

Участники субботника расчистили территорию пруда в парке. Общими усилиями собрали 40 кубометров мусора, в том числе остатки упавших деревьев. Технику для экологической акции предоставил ООО «Городской комбинат благоустройства».

Ранее сообщалось, в Карелии предложили заключенных отправить на уборку Арктической зоны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2022, 14:53
Планируется увеличение ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей в Карелии
13.09.2022, 16:00
Красивые и успешные женщины в красном вышли на площадь Петрозаводска
14.09.2022, 07:25
Лес из Карелии отправился в Эстонию, Великобританию и Германию
18.09.2022, 00:10
Водители рассказали, как в Финляндии портят машины с российскими номерами
15.09.2022, 15:25
Населению Карелии разрешат заготавливать лес для ремонта и отопления дач
15.09.2022, 13:21
Змеи нашли свой дом в компостной куче на огороде жителей Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 17:38
Обществоведение
Как отмена «ковидных выплат» врачам повлияла на работу инфекционной больницы Карелии
Часть персонала инфекционной больницы Карелии жалуется на переработки и отмену ковидных выплат, но руководство считает, что это не сказывается на работе всего коллектива.
Реклама как инструмент влияния Запада?
16.09.2022 12:14
Пять миллионов рублей за счастье ходить
14.09.2022 13:30
Ни драйва, ни интриги
13.09.2022 16:06
Выборы-2022: как голосовали жители Карелии
12.09.2022 17:57
Горе чужим не бывает
09.09.2022 13:18
Ставка — на стабильный рост
09.09.2022 10:58
Вся аналитика

Чтиво

12.09.2022 14:56
Уроки выживания
«Все начиналось с 30 курочек»
Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.