Жители Петрозаводска собрали 40 кубометров мусора в парке Беличий Остров

В минувшие выходные расчистили пруд в парке Беличий Остров.

В Петрозаводске прошел субботник в парке Беличий Остров. Экологическая акция на Кукковке собрала 25 человек. Среди них — специалисты администрации, депутаты Петросовета и Законодательного собрания республики, студенты и преподаватели Петрозаводского лесотехнического техникума, сотрудники АО «ОРЭС-Петрозаводск» и ООО «Городской комбинат благоустройства», а также активные жители карельской столицы. Об этом сообщили в администрации города.

Участники субботника расчистили территорию пруда в парке. Общими усилиями собрали 40 кубометров мусора, в том числе остатки упавших деревьев. Технику для экологической акции предоставил ООО «Городской комбинат благоустройства».

Ранее сообщалось, в Карелии предложили заключенных отправить на уборку Арктической зоны.