Жители поселка в Карелии, пострадавшего из-за отключения электричества, добились наказания для РЖД

Антимонопольная служба Карелии привлекла к ответственности АО "РЖД" за задержку восстановления электроснабжения одного из поселков в Карелии из-за обрыва ЛЭП.

Это следует из решения УФАС по жалобе жителей поселка Костамоярви Лахденпохского района. Поселок остался без электроснабжения в период с 30 июня по 2 июля 2020 года из обрыва линий электропередачи, вызванного сильным ветром.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за этот участок отвечает Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение компании "Трансэнерго" (филиала "РЖД"). В "РЖД" пояснили, что стихия привела к падению 27 деревьев на ЛЭП и множественным обрывам линии на участке Элисенваара - Сортавала, протяженностью 83 километра. Учитывая масштабность повреждений ремонтно-восстановительные работы, по мнению "РЖД", были проведены в максимально короткие сроки. Чем закончилось дело, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".