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Жители поселка в Карелии, пострадавшего из-за отключения электричества, добились наказания для РЖД

Новости. Общество
15:28, 28 Декабря 2020
фото: pixabay
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Антимонопольная служба Карелии привлекла к ответственности АО "РЖД" за задержку восстановления электроснабжения одного из поселков в Карелии из-за обрыва ЛЭП.

Это следует из решения УФАС по жалобе жителей поселка Костамоярви Лахденпохского района. Поселок остался без электроснабжения в период с 30 июня по 2 июля 2020 года из обрыва линий электропередачи, вызванного сильным ветром.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за этот участок отвечает Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение компании "Трансэнерго" (филиала "РЖД").

В "РЖД" пояснили, что стихия привела к падению 27 деревьев на ЛЭП и множественным обрывам линии на участке Элисенваара - Сортавала, протяженностью 83 километра. Учитывая масштабность повреждений ремонтно-восстановительные работы, по мнению "РЖД", были проведены в максимально короткие сроки.  

Чем закончилось дело, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-12-28 16:01:15
Стихия - это не хухры-мухры. А чего ветродуя не привлекли? Лишь бы глупо обозначать "работу".
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