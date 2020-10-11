Жители поселка в Карелии задыхаются от вони из-за свинарника

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства в одном из личных подсобных хозяйств в поселке Калевала.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в сентябре жители поселка Калевала пожаловались на запах от навоза и просроченных продуктов, которыми кормят свиней в одном из подсобных хозяйств.

В ходе проверки хозяйства, где занимаются разведением свиней, кроликов и птицы, был выявлен ряд нарушений.

Так, свиньи содержались на открытой площадке, огороженной забором высотой 1 метр без навеса, вместе с птицей, разделенном стеной из сетки, что не рекомендуется в целях профилактики заболеваний животных. Свиньи не были привиты и обработаны против заразных болезней. Кроме того, два поросенка были приобретены без ветеринарно-сопроводительных документов.

В отношении животных не проводились противоэпизоотические мероприятия, предубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза при забое. Огороженная территория за помещением для содержания свиней находилась в антисанитарном состоянии.

Владелец личного подсобного хозяйства был оштрафован на 500 рублей и должен устранить нарушения до 23 октября.

Ранее сообщалось, что в Карелии ветврачи оформляют документы на просроченные продукты.