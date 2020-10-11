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Жители поселка в Карелии задыхаются от вони из-за свинарника

Новости. Общество
17:40, 12 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства в одном из личных подсобных хозяйств в поселке Калевала.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в сентябре жители поселка Калевала пожаловались на запах от навоза и просроченных продуктов, которыми кормят свиней в одном из подсобных хозяйств.

В ходе проверки хозяйства, где занимаются разведением свиней, кроликов и птицы, был выявлен ряд нарушений.

Так, свиньи содержались на открытой площадке, огороженной забором высотой 1 метр без навеса, вместе с птицей, разделенном стеной из сетки, что не рекомендуется в целях профилактики заболеваний животных. Свиньи не были привиты и обработаны против заразных болезней. Кроме того, два поросенка были приобретены без ветеринарно-сопроводительных документов.

В отношении животных не проводились противоэпизоотические мероприятия, предубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза при забое. Огороженная территория за помещением для содержания свиней находилась в антисанитарном состоянии.

Владелец личного подсобного хозяйства был оштрафован на 500 рублей и должен устранить нарушения до 23 октября.

Ранее сообщалось, что в Карелии ветврачи оформляют документы на просроченные продукты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-10-12 20:07:01
"Там русский дух... там Русью пахнет!"
David
2020-10-12 18:47:46
...и запах родины нам сладок и приятен!
кир
2020-10-12 18:15:04
Наш человек не заточен на рынок и капитализм. Поверните колесо истории обратно.
Гость
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