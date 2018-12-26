Жители Приладожья предупредили главу Карелии о социальном взрыве

Более 80 человек потребовали вернуть прежнее расписание пригородного поезда "Сортавала-Кузнечное-Сортавала", измененное из-за туристической "Ласточки".

Жители Лахденпохского и Сортавальского районов Карелии направили коллективное обращение руководству ОАО "РЖД", главе республики Артуру Парфенчикову, и карельскому прокурору Карену Габриеляну, где выразили протест действиями Октябрьской железной дороги, которое изменило расписание пригородного поезда № 6452-6451 "Сортавала-Кузнечное-Сортавала".

"Изменения, единолично внесенные ОЖД, несут реальную угрозу социального взрыва в Приладожье, так как многие жители могут лишиться работы в Ленобласти, перестав из-за нового расписания движения поезда успевать к началу рабочего дня. Требуем вернуть старое расписание движения поезда и, вообще, оставить его в покое: этот поезд, в народе называемый "подкидышем", нам нужен!", - говорится в тексте обращения, которое подписали более 80 человек.

Напомним, 22 декабря в Карелию пришел первый туристический поезд "Ласточка", связавший Санкт-Петербург с Сортавалой. Однако запуск этого поезда ударил по жителям Лахденпохского и Сортавальского районов, работающим в соседней Ленобласти. Из-за "Ласточки" график движения пригородного поезда Сортавала-Кузнечное-Сортавала, который местное население называет "подкидыш", оказался сдвинут почти на час. По мнению гражданского активиста из карельского Приладожья Александра Талья, правительство республики, продвигая "Ласточку", подумало о туристах из Санкт-Петербурга, но забыло об интересах местного населения.