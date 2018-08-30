Жители Пряжи отменили ранее согласованный митинг против опасной свалки вблизи поселка

В Карелии организаторы митинга, призванного привлечь внимание к экологической ситуации из-за свалки в Пряже, отказались от проведения мероприятия.

По сообщению активистов поселка, митинг, предварительно запланированный на 2 сентября, проводиться не будет. Причина – цель, которую ставили перед собой организаторы мероприятия, уже достигнута.

"Основная цель и задача данного мероприятия заключалась в том, чтобы с помощью общественности, добиться реальных действий со стороны надзорных органов и властей разных уровней, по прекращению отравления населения Пряжи и загрязнения окружающей среды вокруг поселка! Но после публикации моего поста ранее или после чудесного стечения обстоятельств, лед тронулся с места. Пока итог такой: с пятницы ни одна машина с мусором из Ленинградской области не разгрузилась на свалке и вблизи ее", - пишет на своей странице в "Вконтакте" активист Максим Мошанов.

При этом активные жители Пряжи обращают внимание односельчан на то, что на данном этапе проблема свалки не решена целиком и полностью и потребует времени для соблюдения юридических процессуальных действий.

"Мы по-прежнему продолжаем следить за ситуацией в близи свалки и на самой свалке. Призываем всех к бдительности! О любых фактах ввоза мусора из других регионов, в частности из Ленинградской области, просьба сообщать в правоохранительные органы, органы прокуратуры, органы местного самоуправления", - отметил Мошанов.

Напомним, в Пряжу в нарушении закона ввозился мусор из Ленинградской области. В середине августа в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдали от сильного запаха, причиной которого являлась быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывала массу вопросов у жителей Пряжинского района. Затем один из мусоровозов обстреляли, местные жители решили собраться на народный сход.

24 августа глава республики Артур Парфенчиков лично побывал в Пряже, чтобы на месте разобраться с ситуацией, связанной с незаконными действиями одного из операторов по размещению отходов - ООО "Полигон". По итогам выездного совещания Парфенчиков дал поручение природоохранной прокуратуре совместно с МВД республики и ГИБДД ужесточить контроль заезда мусоровозов из Ленобласти на пряжинскую свалку, а министерству природных ресурсов и экологии вместе с Росприроднадзором необходимо определить объемы завезенного в Карелию мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к вывозу отходов из Карелии. Специалисты уже обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.